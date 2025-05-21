İzmir'de Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nun “Aynı Gemideyiz – 19 Mayıs Oratoryosu”, Fakir Baykurt Salonu’nda sahnelendi. Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini anlatan eser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nun “Aynı Gemideyiz – 19 Mayıs Oratoryosu”, 19 Mayıs 1919’daki kurtuluş mücadelesini konu alarak Fakir Baykurt Salonu’nda izleyiciyle buluştu.

Genç oyuncuların etkileyici performansı, Çiğli halkından yoğun ilgi gördü ve dakikalarca alkışlandı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin performansını överek, “Atatürk’ün izinde böyle anlamlı bir projede yer almaları gurur verici. Sanata ve gençliğe desteğimiz sürecek. Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü ilke edindik. Gençlerimizin azmi, Çiğli’nin ve Türkiye’nin sanat dolu geleceğini müjdeliyor. Onların yaratıcı dünyalarına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.