Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali denizlerinde 234 gün süren başarılı görevini tamamladığını duyurdu. Çalışmalarda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda sismik veri toplandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin enerji araştırmalarındaki önemli araçlarından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 25 Ekim 2024’ten bu yana Somali denizlerinde yürüttüğü çalışmalarını başarıyla sonlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin 234 gün boyunca üç blokta gerçekleştirdiği çalışmalarla toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladığını açıkladı.

SOMALİ’NİN DENİZ YETKİ ALANLARI İÇİN KRİTİK VERİ

Oruç Reis’in topladığı veriler, Somali’nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Söz konusu veriler, bölgedeki enerji kaynaklarının tespitine ve gelecekteki çalışmaların planlanmasına rehberlik edecek.

Bakan Bayraktar, Oruç Reis’in Somali’deki faaliyetlerinin, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Bayraktar, bu başarının Türkiye’nin enerji alanındaki küresel iş birliği ve teknik kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

ORUÇ REİS YURDA DÖNÜYOR

Bayraktar, görevini tamamlayan Oruç Reis, 15 Haziran 2025’te Mogadişu Limanı’ndan ayrılarak Türkiye’ye döneceğini bildirdi.