İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Kahramandere Mahallesi’ndeki 3 dönümlük araziye 500’e yakınsakız ağacı fidanı dikti.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, maviyle yeşil buluştuğu, İzmir’in en yeşil ilçesi unvanını büyütmek için 3 dönüm araziye 500’e yakın sakız ağacı fidanı dikti. Sakız ağacı dikim etkinliğine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek, meclis üyeleri ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

‘GÜZELBAHÇE EN YEŞİL İLÇE KONUMUNDA’

Güzelbahçe sevdalısı Ahmet Tabaoğlu’na büyütüp yetiştirdiği ve Güzelbahçe Belediyesi’ne bağışladığı sakız fidanları için teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Bugün burada bizim gibi Güzel ilçemiz Güzelbahçe’yi seven Ahmet Tabaoğlu’nun büyütüp yetiştirdiği fidanları toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Ahmet abimizbüyük emeklerle büyütülen fidanları Güzelbahçemize dikmememizi istedi. Bizde bu talebi memnuniyetle karşıladık. Amacımız Güzelbahçe’nin yeşil dokusunu büyütmek.Doğaya nefes, geleceğe umut olacak 500’e yakın sakız ağacını toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Güzelbahçemiz sadece deniziyle, güneşiyle değil, aynı zamanda doğaya olan saygısıyla da fark yaratıyor. Bizler, bu güzel ilçemizi gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir bir miras olarak bırakmak istiyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda bugünde sakız ağacı fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Sakız ağaçları, Ege'nin kültürel ve çevreyle ilgili zenginliklerinden biridir. Yüzyıllardır hem doğamıza hem ekonomimize katkı sağlayan bu ağaçlar, artık Güzelbahçe'nin de bir parçası olacak. Sakız ağacını toprakla buluşturmak, sadece bir çevre yatırımı değil; aynı zamanda geçmişimize duyduğumuz saygının, geleceğe olan inancımızın da göstergesidir.

Bu dikimler sayesinde hem karbon ayak izimizi azaltacak hem de ilçemizin doğal çeşitliliğini artıracağız. Ayrıca, çocuklarımıza doğayla iç içe bir yaşam kültürünü aşılayacağız.Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve doğaya sahip çıkan siz değerli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.Unutmayalım ki; bir ağaç, bir nefes demektir. Bir nefes ise, daha sağlıklı bir yarın demektir.Gelin hep birlikte doğamıza sahip çıkalım, Güzelbahçemizi hep birlikte yeşertelim” diye konuştu.

