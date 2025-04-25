Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başlattığı kapsamlı çevre düzenleme çalışmalarıyla Kocaeli’nin her bölgesini estetik ve fonksiyonel bir yaşam alanına dönüştürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Ahmet Yesevi Camii çevresinde başlattığı kapsamlı çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgeyi estetik ve fonksiyonel bir yaşam alanına dönüştürüyor. Projede ilerleme oranı yüzde 75 seviyesine geldi.

FERAH VE FONKSİYONEL YAŞAM ALANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleriyle şehri daha yaşanabilir ve estetik hale getiriyor. Her köşe başında hayat bulan projeler şehre sadece görsellik değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel değer katıyor. Kocaeli’nin dört bir yanındaki bu dönüşüm, bölge sakinlerine ferah ve fonksiyonel yaşam alanları sunarken, şehri modern bir yaşam cazibe merkezi haline de getiriyor.

PROJE 2.450 M2 ALANDA DEVAM EDİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Derince Yesevi Camii Meydan Düzenlemesi Projesi” 2.450 metrekarelik alanda devam ediyor. Proje kapsamında 240 metrekarelik çocuk oyun alanı, 400 metrekarelik otopark, 850 metrekarelik yürüyüş yolu ve 960 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

DOĞAL PEYZAJLA ESTETİK BİR GÖRÜNÜM

Altyapı çalışmalarıyla da dikkat çeken projede, 165 metre yağmur suyu hattı döşenerek İSU ana hat bağlantısı tamamlandı. Böylece yağışlardan kaynaklanabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca 960 metrekarelik yeşil alanda sulama hatları döşenerek, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına başlanacak.

GÜVENLİ VE ESTETİK BİR ALAN

Doğal peyzajla estetik bir görünüm kazandırılacak bu alan, bölgeye değer katacak. Ayrıca 10 aydınlatma direği yerleştirilerek, akşam saatlerinde güvenli ve estetik bir ortam sağlanacak. Çalışmalar doğrultusunda cami meydanı için 50 metre taş duvar, 126 metre klinker harpuşta ve 126 metre ferforje korkuluk imalatları gerçekleştiriliyor. Zarar gören bordürlerin onarımı ve kaldırımların yenilenmesiyle de alan daha kullanışlı hale getirilecek. Kent mobilyalarının eklenmesiyle vatandaşların dinlenebileceği, doğayla iç içe bir alan oluşturulacak.

PROJEDE İLERLEME ORANI YÜZDE 75

Yüzde 75 oranında tamamlanan “Ahmet Yesevi Camii Çevresi Düzenlemesi” çalışması büyük bir titizlikle sürüyor. Proje tamamlandığında, hem görsel hem de işlevsel özellikleriyle bölge sakinlerine nefes alabilecekleri modern ve estetik bir yaşam alanı sunulacak.