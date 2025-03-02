İzmir Karabağlar Belediyesi, ulaşımı kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Sürücülerin en çok zorluk yaşadıkları yollardaki çukurlar, asfalt yama robotuyla kısa sürede kapanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve konforu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün, yeni asfalt yama robotu sahaya indi. Çalışmalarına Eskiizmir Caddesi’nde başlayan asfalt yama robotu ilk asfalt serim işlemiyle birlikte Karabağlar’da hizmetine başladı. Rutin asfalt çalışmaları mahallelerde sürerken, yollarda acil müdahale gereken durumlarda asfalt yama robotu devreye girecek.

YOLLAR DAHA HIZLI VE DAYANIKLI ŞEKİLDE ONARILACAK

Belediye ekipleri, asfalt yama robotunun yüksek teknolojiye sahip sistemi sayesinde yolları hızlı ve dayanıklı bir şekilde onararak trafik akışını aksatmadan çalışmalarına başladı. Geleneksel yöntemlere kıyasla daha az iş gücü gerektiren ve malzeme tasarrufu sağlayan bu sistem, hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sunuyor.

İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞACAK

İlk etapta belirlenen ana arterler, yoğun kullanılan bölgeler ve vatandaşların en çok şikayet ettiği bölgelerde uygulamaya konulan asfalt yama robotu, ilçedeki yol bakım çalışmalarını daha verimli hale getirecek. Karabağlar Belediyesi ekipleri, robotun kullanım alanının genişletileceğini ve ilçenin dört bir yanında yol konforunun artırılması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN KINAY: KARABAĞLAR’IN TÜM SOKAKLARINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlk çalışmaları yerinde inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yeni asfalt yama robotunun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Karabağlar’da yollarımızın daha güvenli olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız asfalt yama robotumuzla birlikte yollarda oluşan tüm çukurlara acil müdahale ekibimizle birlikte müdahale edeceğiz. Karabağlar’ın tüm sokaklarında, ulaşım sorunlarını en aza indirmek için tüm çalışma ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.