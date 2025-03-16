Ege Bölgesi'nin tek sağlık temalı üniversitesi olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, sanata verdiği değeri bir kez daha ortaya koyarak geleneksel hale gelen Resim Çalıştayı'nın dördüncüsü gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Geleneksel 4. Resim Çalıştayı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde düzenlendi.

"Şifa ve Sanat: Renklerin İyileştirici Gücü" Bu yıl "Şifa ve Sanat: Renklerin İyileştirici Gücü" temasıyla düzenlenen çalıştay, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında sanatçı Ayla Erdoğ Çetin ve Mete Sezgin'in koordinatörlüğünde sanatçıları İZTÜ Kampüste bir araya getirdi.

Sanat ve sağlığın buluştuğu bu özel etkinlikte alanında önde gelen sanatçılar, renklerin iyileştirici gücünü 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle düzenlenen 4. Resim Çalıştayı Sergi açılışında sanatseverlerle paylaştı.

Çalıştaya; Aslı Özen, Ayla Erdoğ Çetin, Duygu Tayyuk Oruçoğlu, Ekin Boztaş, Elçin Ünal, Ezgi Tokdil, Hasan Rastgeldi, Meltem Akkaya, Merih Tekin Bender, Mona Muzo, Serpil Yayman, Tamer Ersoy, Tülin Oktav Doğruer, Yusuf Toprak ve Zeki Serbest gibi önemli sanatçılar eserleriyle katılım sağladı.

Sanat ve bilimin iyileştirici gücünü bir araya getiren bu anlamlı etkinlik, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Çalıştay, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer'in sanatçılara teşekkür takdiminin sonrasında sanat dolu bir gala ile sona erdi.