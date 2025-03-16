İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde dayanışmayı büyütmek için vatandaşlara destek çağrısı yaptı. Öğrenci Otobüsüne maddi destek sunmak isteyen vatandaşların sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte örnek bir dayanışma adımı atıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde okulların öğle tatillerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam eden Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, iki noktada hizmet vermeye devam ediyor.

Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki okul bölgelerine konumlandırılan Öğrenci Otobüsleri okulların öğle tatillerinde dolup taşıyor.

Her gün 600 öğrencinin 10 TL karşılığında öğle yemeği alabildiği Öğrenci Otobüsleri’nden vatandaşların desteğiyle dayanışmayı büyüterek daha fazla öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, mevcut ekonomik koşullarda öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmak ve öğrencilerin uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri için birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Efes Selçuk’ta ilk Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü açtığımızda öğrencilerimiz ve velilerimiz çok sevdi. Çok geçmeden Cumhuriyet Mahallesi’nde okuyan ve Öğrenci Otobüsüne uzakta olan öğrenciler “Biz de istiyoruz başkanım” dediler. Hemen ikinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü için çalışmalara başladık ve yakın zamanda açılışını yaptık. Ekonomik olarak bu denli zorlu şartlar altındayken, bu kadar kötü giden her şeyin içinde çocuklarımızın mutluluğu, memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan da hemen hemen her gün destek mesajları, telefonları almaya başladık. “Başkanım biz de katkıda bulunmak istiyoruz nasıl destek olabiliriz?” dediler. Bu mutluluğu daha fazla çocuğumuzun gözünde görmek için, bizlere gelen destek taleplerini gerçekleştirebilecekleri resmi bir iyilik hareketine dönüştürdük. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci sıralarında otururken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz” diye konuştu.