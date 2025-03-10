“2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye” listesine seçilen Urla Bağ Yolu, dünyanın en büyük destinasyon fuarı olan ITB Berlin’de sürdürülebilir turizm alanında gerçekleşen “Yeşil Destinasyonlar Hikaye Ödülleri” töreninde rekor oyla “Halkın Seçimi” ödülünü kazandı.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Urla Belediyesi ve Urla Bağ Yolu Derneği ile koordinasyon içerisinde yapılan başvuru ile 2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye (Green Destinations Top 100 Good Practice) arasına seçilen Urla Bağ Yolu, halk oylaması ile 2025 ITB Berlin Turizm Fuarında gerçekleşen “Green Destinations Story Awards” (Yeşil Destinasyonlar Hikaye Ödülleri) kapsamında “Halkın Seçimi” (People’s Choice) ödülünü kazandı.

Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sedat Kirt, Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, Turizm Şube Müdürlüğü Birim Şefi Sinem Soygül katıldı.

Green Destinations özel kategori ödülü olan “Halkın Seçimi Ödülü", en çok beğenilen “İyi Uygulama Hikâyesinin” desteklenmesine olanak tanıyor. 13-25 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan anket uygulamasında kullanılan 140 bin oydan Urla Bağ Yolu şu ana kadar en çok oy alıp seçilen destinasyon oldu. Bağ Yolu, 38 bin 200 rakamıyla rekor oya ulaştı.

TURİZM SEZONUNU UZATTI

Urla Bağ Yolu, 2013 yılında bölgede artan şarap üreticilerini desteklemek amacıyla yedi yerel kuruluş tarafından kuruldu. Proje ile Urla’nın tarihi şarap kültürünü canlandırmak, şarap üreticileri arasında iş birliğini artırmak ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik etmek amaçlanıyor. 10 farklı şarap üreticisinin yer aldığı rota, kültürel mirası ve çevre dostu uygulamaları öne çıkararak sürdürülebilir turizm için de bir model haline geldi. Urla Bağ Yolu turizm sezonunu uzattı, bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağladı.

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne (GSTC) üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konsey tarafından verilen “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası” almak için de çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetti. 2024’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü tarafından GSTC akreditasyon kuruluşu olan Green Destinations ile başlatılan, ilçe belediyeleri ve sektör paydaşları koordinasyon ile yürütülen çalışmalarda, Selçuk ve Urla “Green Destinations Silver Award” ödülünü kazandı.