İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yüzde 50 indirimli olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı’nca bir karar yayımlanması durumunda ise ulaşım hizmetleri ücretsiz yapılabilecek.