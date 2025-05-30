Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen ‘Harezmî Eğitim Modeli’nin sene sonu etkinliği, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Disiplinler arası düşünme becerilerini geliştirmeyi, öğrencilerin düşüncelerini pratik becerilere dönüştürerek hayatla bütünleşmelerini amaçlayan ‘Harezmî Eğitim Modeli’ sene sonu etkinliğine; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Bayram Gaygusuz, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Eraslan ile Hasan Vermez, Millî Eğitim Bakanlığı Genel Koordinatörleri Gamze Özçelik Demiral, Burcu Koral ile Hülya Gürkan, Proje İl Koordinatörü Dr. Sevil Kalıpçı Söyler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İNSAN İÇİN BİRLİKTE DÜŞÜN, TASARLA, ÜRET

Bilgisayar bilimleri, fen ve matematik, sanat ve tasarım, spor ile sosyal ve dil bilimlerini bir araya getirerek çağın yeniliklerine millî ve manevî değerler ışığında uyum sağlamayı hedefleyen bu model kapsamında, iş birliğine dayalı yöntemlerle öğrencilerin yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları kazanmaları teşvik edilirken teknolojinin güvenli ve etik kullanımı konusunda da farkındalık oluşturuluyor.

2016 yılında pilot uygulamalarla başlayan ‘Harezmî Eğitim Modeli’ İstanbul başta olmak üzere farklı illerde uygulanarak bilimsel araştırmalarla destekleniyor. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 30 ekip tarafından 2 yıldır uygulanan bu model, okul öncesinden lise kademesine kadar öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal ve pratik becerilerini de geliştirmeyi sağlıyor.

‘Harezmî Eğitim Modeli’ kapsamında düzenlenen serginin açılışı, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Bayram Gaygusuz ile İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi tarafından gerçekleştirildi.

Program, Millî Eğitim Bakanlığının ‘Harezmî Eğitim Modeli’ tanıtım videosunun ardından, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan videonun izlenmesiyle başladı.

HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ İLE EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEM

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Bayram Gaygusuz, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temelinde beceri odaklı bir eğitim anlayışı yer alıyor. Ezbere dayalı formüllerden ziyade, uygulamalı ve deneyimleyerek öğrenme esas alınıyor. ‘Harezmî Eğitim Modeli’nde de yaparak yaşayarak öğrenme ön planda tutuluyor. Gönüllülük esasına dayalı 30 ekiple yola çıktık. Bu yolculukta, bize destek veren İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

GÖNÜLDEN EĞİTİME, GELECEĞE SEVGİYLE

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İzmir eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı ilim, irfan, bilim ve sanatla kuşatan bir nesil inşa etme mefkûremizle sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük gurur ve heyecanla sahiplendiğimiz ‘Harezmî Eğitim Modeli’nin çıktılarını paylaşmak üzere bir araya geldik. Harezmî Eğitim Modeli, çocuklarımızı yalnızca bilgiyle donatmakla kalmıyor; aynı zamanda millî ve manevi değerlerimizin ışığında, çağın hızla değişen koşullarına uyum sağlayabilen, donanımlı bireyler olmalarını sağlıyor. Mazimizden beslenerek asrımızın ihtiyaçlarına cevap veren özgün bir medeniyet tasavvuruyla büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Dünyaya söyleyecek sözü olan, fikirler üreten, merakla beslenen ve bunları güzel ahlakla taçlandıran, diline, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek, bizim için çok kıymetli. Biz eğitimciler, bu sorumlulukla evlatlarımızın yetenekli olmalarının yanında, keşfetmeye ve öğrenmeye açık olmaları hedefiyle ilerliyoruz. Bu süreçte, emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”

‘Harezmî Eğitim Modeli’ kapsamında, çalışmalarını tamamlayan 18 ekibin sergi alanındaki ürünlerinin ziyaret edilmesinin ardından program sona erdi.