Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, "Meslek Liseleri Hamiliği Projesi" kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, şehirdeki mesleki eğitimin güçlendirilmesi, gençlerin iş dünyasına hazırlanması ve MÜSİAD'ın iş dünyasındaki rolünün genç nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü "Meslek Liseleri Hamiliği Projesi" kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Muradiye Turizm MTAL, Havva Aslanoba MTAL, Yıldırım Ticaret MTAL ve Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, MÜSİAD Bursa Şubesi'nde ağırlandı. Etkinlik, aynı zamanda öğrencilerin MÜSİAD'ı daha yakından tanımaları için bir fırsat sundu.

MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Sayın Fatih Özkul’un ev sahipliğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen buluşmada, projenin hedefleri, iş dünyası ile mesleki eğitim kurumları arasındaki köprünün daha da sağlamlaştırılması, MÜSİAD'ın gençlere yönelik vizyonu ve öğrencilerin kariyer yolculuklarına katkı sağlanması gibi kritik konular masaya yatırıldı.

BAŞKAN ÖZKUL: “MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ”

Toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul, Meslek Liseleri Hamiliği Projesi'nin kendileri için bir "memleket meselesi" hassasiyetinde olduğunu vurguladı. Bursa gibi üretimin kalbi olan bir şehirde, sanayinin en temel ihtiyacı olan nitelikli ara eleman gücünü yetiştirmenin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyleyen Özkul " Bu proje ile temel gayemiz, okullarımızla sanayicilerimiz arasında güçlü ve kalıcı bir bağ kurmak, öğrencilerimize daha okul sıralarındayken iş dünyasının dinamiklerini öğretmek ve onlara MÜSİAD çatısı altındaki iş insanlarının tecrübelerini aktararak rol model olmaktır. Hem projemizin hedeflerini konuşmak hem de siz değerli öğrencilerimizin MÜSİAD’ı ve temsil ettiği değerleri tanıması adına bu buluşma önemli bir vesile oldu. Gençlerimizin enerjisi ve öğrenme azmi, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. MÜSİAD Bursa olarak, sektör kurullarımızla birlikte hamisi olduğumuz okullarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“İŞLETMELERİMİZİN EN DEĞERLİ SERMAYESİ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIDIR”

Rekabetçi iş dünyasında kalifiye elemanın öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul da konuşmasında “Küresel rekabetin ve teknolojik gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği bu dönemde, işletmelerimizin en değerli sermayesi şüphesiz ki nitelikli insan kaynağıdır. Özellikle Bursa gibi üretim ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehirde, sanayimizin çarklarının daha verimli dönebilmesi, inovasyon yapabilmesi ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırabilmesi için donanımlı, alanına hakim, problem çözme yeteneği gelişmiş ve yeniliklere açık ‘kalifiye elemanlara’ olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. MÜSİAD Bursa olarak, tam da bu noktada Meslek Liseleri Hamiliği Projesi’ni stratejik bir adım olarak görüyoruz.” diye konuştu.

“İŞ DÜNYASININ KAPILARINI KOLAYLIKLA ARALAYABİLİRSİNİZ”

Etkinlikte söz alan MÜSİAD Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Tayfun Kurdal ise meslek lisesi mezunu olmanın önemine vurgu yaparak "Sevgili gençler, meslek liselerinden mezun olmak, sizlere hayatınız boyunca değerini kaybetmeyecek bir beceri kazandırır. Edineceğiniz mesleki bilgiler ve pratik yetkinlikler sayesinde, daha mezun olur olmaz iş dünyasının kapılarını kolaylıkla aralayabilirsiniz” dedi.

Etkinlik, öğrencilerin iş dünyası temsilcileriyle, beklentilerini ve fikirlerini paylaşma fırsatı bulduğu soru-cevap bölümüyle devam etti. Keyifli ve bilgilendirici paylaşımlarla dolu program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu