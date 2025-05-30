Bursa'da Mudanya Halk Eğitimi Merkezi 'nin 2024-2025 yılı kurs ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi, Mütareke Meydanı’nda açıldı. Sergi, el emeği çalışmalarıyla büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Mudanya Halk Eğitimi Merkezi (HEM)'nin öğretmen ve usta öğreticileri tarafından üretilen el emeği çalışmalar, Mütareke Meydanı’nda sergilendi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Başkan Yardımcısı Baran Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, mahalle muhtarları ve ilçe protokolünün hazır bulunduğu törende konuşan HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, merkez ve kurslarla ilgili bilgi verdi.

Mudanya HEM'in, her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerin ilgi alanlarına yönelik 2 bin 991 farklı kurs programıyla yaygın eğitim hizmeti sunduğuna dikkati çeken Dr. Bülbül, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında merkezde açılan 200 kursta, 2 bin 921 kadın ve 764 erkek olmak üzere toplam 3 bin 685 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'nun halk oyunları gösterisi ardından meydanda açılan yıl sonu sergisinin kurdelesi katılımcı protokol tarafından kursiyerlerle birlikte alkışlarla kesildi.

Protokol üyeleri daha sonra sergide, kurslarda ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünleri yakından inceleyerek tüm stantları ziyaret etti. Kursiyerlerin yaratıcılığı ve emekleri takdir edildi.

Bu arada vatandaşlardan da yoğun ilgi gören sergide, kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında stant açan Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü de, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla vatandaşların vücut kitle indeksi ölçümlerini de ücretsiz gerçekleştirdi.