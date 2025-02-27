İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik atölye, kurs ve eğitimlere yenilerini ekliyor. Genç İzmir'e üye 18-30 yaş arası gençler, Mart ayından itibaren ücretsiz kano, kürek ve yelken deneyimi yaşayacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, kenti gençler için daha cazip hâle getirme hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç İzmir'in düzenlediği ücretsiz atölye ve kursların yelpazesi genişledi. Gençlik merkezlerinde devam eden atölyelere ek olarak gençler, artık su sporları alanında da donanım kazanacak.

Yüksek maliyet nedeniyle yurttaşların erişmekte güçlük çektiği su sporlarının üç branşında deneyim elde edecek gençler; kano eğitimini İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kayıklar ve Kano Tesisleri'nde, kürek eğitimini İzmir Kürek Kulübü iş birliği ile Bostanlı Balıkçı Barınağı park içi yolunda, yelken eğitimini ise Yelken İzmir’in iş birliği ile İzmir Marina'da alacak.

1 Mart'ta başlayacak kano atölyesi, her cumartesi ve pazar ayrı ikişer grup hâlinde gerçekleştirilecek ve birer buçuk saat sürecek. İlk olarak çekilişle belirlenecek 10 kişinin katılacağı kürek eğitimi, 1 ay boyunca devam edecek. Gençler, hem teorik hem uygulamalı dersler ile branşı öğrenecek.

Bir ay sürecek temel yelken eğitiminin her Pazartesi 5'er kişilik iki ayrı grubun katılımıyla yapılacağı eğitime katılacaklarıni, Genç İzmir sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak çekilişle belirlenecek ve çekiliş sonuçları yine sosyal medya hesabında paylaşılacağı öğrenildi.