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Antrenör Mehmet Soner Özbey, İzmit Belediyespor Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ve sporculardan oluşan kafile Kuzey Makedonya’ya yola çıktı. Güreş takımını uğurlayan İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyeleri Yusuf Erenkaya ve Hakan Ormancı sporculara başarılar diledi.

Küçük Orta Boyda Özgür Güreşen, Yunus Emre Akköze ve Berkay Ok ile Büyük Orta Boyda Salihcan Göközkut, İzmit’i temsil edecek.

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kuzey Makedonya’da düzenlenecek 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri’nin özel davetlisi olarak er meydanına çıkacak KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Güreş Takımı pehlivanları, Kuzey Makedonya’daki 32. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri kapsamında Valandova şehrine bağlı Çalıklı Köyü’nde düzenlenecek 42. Geleneksel Yağlı Güreşleri’ne katılacak.

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