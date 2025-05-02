Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır’da 2025 Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolara yükselirken, dış ticaret açığı ise yüzde 21,7 artışla 12 milyar dolar oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2025 Nisan ayı dış ticaret verilerini Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Küresel korumacılık ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin yerelden ulusala tüm kesimleriyle üretmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, ekonomik politikalardan olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin son 4,5 yıldır kesintisiz büyüdüğünü, OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olduğunu ve GSYH’nin 1 trilyon 322 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını ifade etti.

Mal ihracatı, geçen yıla göre yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolara ulaşırken, mal ithalatı yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 21,7 artarak 12 milyar dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,5’e geriledi.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1918232486489768421

Bu arada 2025 Ocak-Nisan Dönemi Verilerine göre de; ihracat yüzde 3,9 artışla 86,2 milyar dolara, ithalat yüzde 6,7 artışla 120,8 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı yüzde 14,5 artarak 34,5 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,4 olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat, hizmet ihracatında da artış trendinin sürdüğünü belirterek, 2024’te 115,2 milyar dolar olan hizmet ihracatını 2025’te 121 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırma, cari açığı azaltma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Bakan Ömer Bolat, “Türkiye Yüzyılı’nda iş dünyasıyla el ele yatırım, üretim, ihracat ve istihdam yoluyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.