Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit Alikahya’da yaşayan Çelik Ailesinin iftarına konuk oldu. Evin minik kızı Deniz’in, Başkan Büyükakın’ı kendi hazırladığı, üzerinde kalp resmi bulunan ve “Tahir Amca seni çok seviyorum” yazılı kağıtla karşılaması, duygusal anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.

Hemen her akşam bir eve misafir oluyor, ailelerle iftar açıyor. Çaldığı her kapıda samimi bir karşılık bulan, güler yüzle karşılanan Başkan Büyükakın, iftarını İzmit Alikahya’da yaşayan Çelik Ailesinin evinde açtı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında, ailenin misafirperverliği ve sıcak sohbeti iftar sofrasına ayrı bir anlam kattı.

BÜYÜKAKIN’A SÜRPRİZ HEDİYE

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu vurgulayan iftarda duygusal anlar da yaşandı. Evin küçük kızı Deniz, Başkan Büyükakın’a kendi hazırladığı bir resim kağıdıyla sürpriz yaptı. Kalp resmi bulunan kağıtta, “Tahir Amca seni çok seviyorum” yazıyordu. Bu güzel ve beklenmedik sürpriz karşısında duygulanan Başkan Büyükakın, minik Deniz’e sarılarak teşekkür etti.

SICAK, SAMİMİ VE KOCAMAN BİR AİLE

Çelik Ailesine de misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini sunan Başkan Büyükakın, “Bu mübarek ayda iftar sofralarını paylaşmak, dualarda buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bizleri sofralarına konuk eden kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyorum. Kocaeli, işte tam da böyle bir şehir; sıcacık, samimi ve kocaman bir aileyiz” dedi.