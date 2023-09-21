Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ormanlık alanları drone ve İHA ile de havadan kontrol altında tutan ekipler, ayrıca orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ile anız yangınlarının zararları ve uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtılıyor.

Öte yandan Aydın Valiliği’nin 2023/1 sayılı ’Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler’ konulu komisyon kararınca yasaklama kararlarına uymayanlar hakkında jandarma ekipler tarafından idari yaptırım uygulanıyor.

