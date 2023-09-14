Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin okul dışında eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin önlenmesine yönelik 17 ilçede bulunan toplam 318 okul ve çevresinde zorunlu bulunması gereken yaya ikonu, yaya geçidi ve 30 km/h mecburu hız levhası kontrolü yapıldı. Kontrol sonucunda; eksik, eskiyen, silinen ve görünüm özelliğini kaybeden trafik işaret levhaları ve yer işaretlerinin yenilenmesi için yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlara bilgi verildi.



