Jandarma ekipleri vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyarıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahası içerisinde bulunan göl, gölet, baraj ve sulama kanalı gibi yerlerde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olayları ve can kayıplarının önüne geçmek için faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekiplerince il genelinde suda boğulma olaylarının önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından; baraj, göl, gölet ve sulama kanalları teknolojik imkanlar kullanılarak sürekli kontrol ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşları bilgilendiriyor.