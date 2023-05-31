Yağışların lokal olarak en etkili olduğu bölgelerin başında gelen Koçarlı, Germencik, Karacasu ve Nazilli ilçelerinin bazı mahallelerinde evlere su basarken, dere kenarında olan tarım arazileri de sel suları altında kaldı. Bazı evlerin duvarları göçtü, pek çok evde büyük hasar oluştu. Yağışın neden olduğu sel dolayısıyla adeta canlarını zor kurtaran vatandaşlar, yaşanan felaketin izlerini silmek için temizlik çalışmalarına başladı. Çamur altında kalan araçlar iş makinelerinin yardımı ile çıkartıldı. Bölgeye giderek inceleme yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatı ile ekipler de bölgede çalışma yaparken, jandarma ekipleri başta olmak üzere ilgili kamu kurumu ekipleri ile gönüllüler vatandaşın normal hayata dönmesi için seferber oldu.





Yaşanan taşkın sonucu hasara uğrayan yerlerde Aydın Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve İlçe Jandarma Ekipleri tarafından taşınma, temizlik ve tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Mehmetçik hummalı bir çalışma ile hasar gören bölgeleri eski haline getirmek için çalışma yaparken, vatandaşlar da, "Allah yardımımıza koşan herkesten razı olsun, devletimize, milletimize, askerlerimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.