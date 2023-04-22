Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi' (KADES) çerçevesinde; Efeler ilçesi Savrandere İlkokulu ve İncirliova ilçesi Hacıaliobası, Karagözler İlkokulları ve Koçarlı ilçesi Esentepe Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören 56 öğrenci velisi ile balık fabrikasında çalışan 290 kadın olmak üzere toplam 346 kadın vatandaşa seminer verildi.

KADES Uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme ve broşür dağıtımı da yapan ekipler, faaliyete katılım sağlayan öğrenci velilerine KADES ve UYUMA isimli programlar hakkında da bilgi verdi.

“En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesinin amacı nedir?

Projenin amacı bir taraftan uyuşturucu kullanılmasını önlemek, bir taraftan da uyuşturucuyla mücadelede güvenlik kuvvetlerimize tüm vatandaşlarımızın özellikle de annelerimizin yardımcı olmalarını sağlamaktır. Projenin hedef kitlesi, anneler ve anne adayı yetişkinleri kapsamaktadır.