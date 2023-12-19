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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada İğdecik Mahallesi’nde Ç.T. ve M.Ö. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 25 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi. Ç.T. ve M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

