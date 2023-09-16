Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen faaliyetler aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Çine-Karpuzlu karayolu Madran Dağı mevkiinde Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan görevlendirilen Cyrocopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde 97 araç kontrol edilirken, 2 araç ve sürücüsüne de bin 387 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan 1 araç da trafikten men edildi. Sürücülere ve araçlarda bulunan vatandaşlara emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan jandarma trafik ekipleri vatandaşların trafik ile ilgili sorularını da yanıtladı.