Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesi girişinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda uyuşturucu taciri olduğu tespit edilen 1 şüpheli ile birlikte araçta bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Araç içinde ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 35 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 845 TL ve 10 bin 165 İran Riyalı nakit para, 1 adet ikiz plaka ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.