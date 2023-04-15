Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar için tehlike arz eden ve yol işgaline neden olan metruk binaların yıkımlarına devam ediyor. Program dahilinde önceden tespiti yapılmış Yeşilyurt Mahallesi 1105 Sokakta yer alan iki metruk bina, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yıkımları gerçekleştirildi.



Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, “Belediyemize yaptığımız müracaat ile programa dahil edilen iki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bu binaların yıkılmadan önceki zamanlarında madde müptelalarının kullandığı bir yer halindeydi. Çevresindeki evlerde yaşayan mahalle sakinlerimiz bu durumdan çok rahatsız idiler. Sağ olsun belediye başkanımız gerekli talimatları hemen vererek gereğinin yapılması talimatını verdi. Ekiplerimiz etrafındaki binalara zarar vermeden bu iki metruk binayı titizlik ile yıktılar. Kendilerine ve özellikle de Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ediyorum” dedi.



Daha güzel daha yaşanabilir bir Nazilli için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Özcan; “Şehrimizin gelişmesi, kalkınması daha yaşanabilir olması için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni yollar açıyor, sıkıntılı yollarımızı yeniden yapıyoruz. Bu süreçlerin içinde büyük sorunlardan biride metruk binalar. Bugün arkadaşlarımız mahallemizde ciddi sorun teşkil eden binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Bir yandan sorunlu binalar temizleniyor bir yandan da yeni yol açımı ve yapımına devam ediyoruz. Daha güzel daha yaşanabilir bir Nazilli için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Mahalle muhtarlarımız ve ekip arkadaşlarımızla öncelik ve ihtiyaç planına göre çalışma yapıp hayata geçiriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.