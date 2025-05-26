Ticaret Bakanlığı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler, el konulan eşya ve taşıtların muhafazası, imhası ve numune alma süreçlerini kapsıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 14 Kasım 2013 tarihli 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler, kaçakçılıkla mücadelede eşya ve taşıtların yönetimi, muhafazası ve imha süreçlerini yeniden şekillendirdi.

Bu kapsamda yönetmelikteki tanımlar güncellendi. “Döner sermaye” ve “eşyanın değeri” yeniden tanımlanırken, nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili maddeler Nükleer Düzenleme Kanunu’na uygun hale getirildi. Bakanlık, “Ticaret Bakanlığı” olarak netleştirildi.

El konulan deniz ve hava taşıtları, nükleer maddeler, kimyasallar, ilaçlar, gıda maddeleri, kıymetli madenler, kültür varlıkları ve nesli tükenmekte olan türler gibi özellikli eşyalar, ilgili kamu kurumlarına teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Tütün, alkollü içkiler, ilaçlar ve elektronik sigara gibi ürünlerde numune alma miktarlarının da yeni yönetmelikte sınırları çizildi. Buna göre bandrolsüz veya yabancı bandrollü eşyalar için imha süreci hızlandırıldı; el koyma sonrası 6 ay içinde adli karar çıkmazsa numune alınarak imha edilecek. İmha işlemleri, çevre dostu yöntemlerle ve Çevre Kanunu’na uygun şekilde yapılacak, işlemler video kaydına alınarak 5 yıl saklanacak.

Ayrıca eşya ve taşıtların muhafaza süreleri ve ücret tarifeleri yeniden düzenlendi. 6 Kasım 2021 öncesi el konulan tütün, alkol, ilaç ve benzeri eşyalar, yeni numune alma kurallarına göre imha edilmesi kararlaştırılırken, önceki muhafaza ücretleri, teslim tarihindeki mevzuata göre hesaplanacağı hüküm altına alındı.

Söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz