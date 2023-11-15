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KalDer Kayseri Şubesi yeni üye katılımları ile büyümeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) Kayseri Şubesi Kayseri ve civarındaki illerde Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve kurumsallaşma konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

KalDer Kayseri Şubesi, kurumsallaşma ve çağdaş yönetim felsefesi konusunda üye olmayan kurumlara yapılan ziyaretlerde misyonu gereği KalDer'i, EFQM Model'ini ve Ulusal Kalite Hareketi'ni tanıtmayı sürdürüyor.

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik eğitim, rehberlik, teknik geziler gibi faaliyetlerle bilinçlendirme çalışmaları ile kuruluşların stratejik işbirliği konusunda paydaşı olmaya devam eden KalDer Kayseri Şubesi son bir yılda üye sayısını arttırdı. Dünya Hastanesi, Sistem Hastanesi, Beşler Tekstil, Küçükler Tekstil, VAV Reklam Ajansı, Ödül Solar Enerji, SunReliance Enerji, Devas Asansör, Kayseri Üniversitesi, Erciyes Anadolu Holding, Mega Metal gibi kendi sektöründe öncü kuruluşlar Tüzel Üye olarak KalDer Ailesine katıldı.

Ayrıca kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen, iletişim ağını genişletmek ve bilgi ve tecrübe birikimini toplum faydasına gönüllü faaliyetlerde değerlendirmek isteyenlerin de bireysel üye olabildiği KalDer’e son bir yılda Proje ve Üretim Danışmanı Fatma Duman, Psikolog Mehmet Tarık Çay, Doktor Öğretim Üyesi Hülya Çağıran Kendirli, Avukat Mehmet Emin Hamurcu, Profesör Doktor Özgür Özdemir, Avukat Ömer Deligezer, Öğretmen Hülya Akkamış da Bireysel Üye olarak KalDer Ailesine katıldı.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kalite Yolculuğu” teması ile Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda yoğun ilgi ile gerçekleşen 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi esnasında gerçekleşen törende tüzel ve bireysel üyeler sertifikalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’dan ve KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz’dan aldılar.

Kayseri’nin öncü kuruluşlarından Erciyes Anadolu Holding, Mega Metal, Kayseri’nin yeni ve yenilikçi kamu üniversitesi Kayseri Üniversitesi, kurumsallaşma adına önemli adımlar atan Küçükler Tekstil, Beşler Tekstil, Devas Asansör, VAV Reklam Ajansı, sürdürülebilir enerji konusunda üretim ve proje işleri yapan Ödül Solar ve SunReliance Enerji ile Kayseri’de sağlık sektöründe ilk üyeler olan dünya Hastanesi ve Sistem Hastanesi KalDer’in tüzel üyeleri arasında yer aldı.

Aralarında akademisyen, avukat, psikolog, öğretmen, danışmanların yer aldığı yeni bireysel üyeler de 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi esnasında Yeni Üye sertifikalarını aldı.