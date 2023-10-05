Kalp sağlığı için yapılması gerekenler kadar, yapılmamasına özen gösterilmesi de gerekiyor. Kalp sağlığı konusundaki detayları Prof. Dr. Ali Oto anlattı.ANKARA (İGFA) - İnsan vücudunun lokomotifi kalbin adeta bir saat gibi işlemesi genel sağlığımız açısından son derece önemlidir. Ancak ne yazık ki ülkemizde ve dünyada kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler halen ilk sırada yer

alıyor. İstatistiklere göre 2030 yılında 22 milyondan fazla insanın kalp-damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirebileceği öngörülüyor.

Kalp sağlığı için yapılması gerekenler kadar, yapılmamasına özen gösterilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, kalp sağlığı konusunda önemli bilgiler verdi.

BU LİSTE KALBE İYİ GELİYOR

1.Sigara İçmeyin! Tütün ve tütün ürünleri kalbin bir numaralı düşmanıdır. Sigara kullanıyorsanız bir an önce bırakmalısınız.

2. Sağlıklı Beslenin, Kilonuzu Kontrol Edin! Fazla kiloluysanız ideal kilonuza gelin, yağlı ve kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durun, sebze – meyve ağırlıklı beslenin.

3. Hareketsiz Kalmayın! Haftada en az 5 gün, günde yarım saat yürüyüşü alışkan haline getirin.

4. Kan Şekerinizi Ölçtürün! Şekerinizin ideal sınırlarda olduğundan emin olmak için ölçtürün, diyabet hastasıysanız tedaviye ve doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

5. Kan Basıncınızı Öğrenin! Tansiyonunuzun 14’e 9’un altında olduğundan emin olun. Tansiyon hastasıysanız hekiminizin tedavi planına uyun.



Basit ama hayat kurtaran bu tavsiyelere uyarak kalp sağlığınızı koruyabilir, kalp-damar hastalığı riskini en aza indirebilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz dönem dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a yakalananların da mutlaka kalp kontrolünden geçmeleri ve virüsün yeni varyasyonlarından korunmak için hijyen kurallarına uymaları gereklidir. Ayrıca bilinen risk faktörleri dışında hava kirliliğinin de kalp hastalıklarını artırıcı etkisi akılda tutulmalı, çevreye saygılı bir yaşam biçimi için çaba gösterilmelidir.