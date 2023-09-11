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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza , Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liman yolundan Mavişehir yönünde seyreden bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Kazanın ardından kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araç sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet çekici marifetiyle, şarampolden çıkarıldı.

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