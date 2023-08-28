25, 26 ve 27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen 34. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile 741. Dedebağ Keşkek Hayrı etkenlikleri ilçeyi canlandırdı. Kültürel zenginliklerle dolu tarihi kent Karacasu’nun hem tanıtımı hem de bölge halkının kaynaşması ve dayanışması için bir kez daha bir araya gelen Karacasulular ve davetliler festival boyunca hem gezdi hem de eğlendi. İlk gün gerçekleştirilen açılış töreninin ardından ikinci gün dakikalar kala yağan yağmur nedeniyle ertelenen Ahmet Şafak konseri ile üzüntü yaşan ilçe halkı ve davetliler festivalin son günündeki halk konserinde doyasıya eğlendi. Halk konserinde sahne alan yerel ses sanatçısı Ozancan Demir ve gençlerin büyük beğeni ile izlediği ses sanatçısı Irmak Arıcı konseri için vatandaşlar kent meydanını doldurdu. Gün boyu yağan yağmura rağmen konsere dakikalar kala hava açılınca başlatılan konser büyük ilgi gördü.

Üç gün süren festival geç saatlere kadar süren Irmak Arıcı konseri ile son buldu.