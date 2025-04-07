Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü tanıtarak hem turizme hem de gastronomiye katkı sağlayacak Mutfak Sanatları Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin mutfak kültürünü hem yerel hem de uluslararası alanda tanıtmak amacıyla inşa edilen Mutfak Sanatları Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen bu projeyle, Kayseri’nin gastronomi turizmine büyük katkı sağlanması hedeflenirken, Başkan Büyükkılıç, projede gelinen son durumu yerinde inceleyerek, inşaat sürecine ilişkin bilgiler aldı.

Merkezin tamamlanmasının ardından, Kayseri’nin mutfağının dünyaya tanıtılacağını ve bu sayede şehrin turizm potansiyelinin önemli ölçüde artacağını belirten Büyükkılıç, bu projeyle Kayseri’nin gastronomi alanındaki gücünü daha da pekiştirmeyi ve şehri bu alanda ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi’nin hayata geçmesiyle birlikte, Kayseri mutfağının sunduğu özgün lezzetler, daha geniş bir kitleye ulaşacağını vurgulayarak, Kayseri’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil olmasının ardından, bu merkezin şehre katacağı değerlerin daha da artacağına inandığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu projeyle Kayseri’nin adının gastronomi alanında daha fazla duyulacağını ifade ederken, Mutfak Sanatları Merkezi, sadece mutfak kültürünü tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda Kayseri’ye gelen yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi olacak.