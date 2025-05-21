Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan müze ve sergi alanları, tematik yapılarıyla dikkat çekiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitim kurumlarından sosyal tesislere kadar çok sayıda hizmet ve yatırıma imza atan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeye kazandırdığı müzelerle de kültür sanatın kalbi olarak dikkat çeken Talas’ın bu imajını güçlendirdi.

Açıldıkları günden bu yana yoğun ilgi gören müzeler, toplamda 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine yeni bir soluk kazandırdı.

15 ay önce kapılarını açan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, kısa sürede 150 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşarak tarih meraklılarının gözdesi oldu. Milli mücadele ruhunu yaşatan müze, interaktif sunumları ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor.

Bir yıl önce hizmete giren Su Medeniyetleri Galerisi ise 170 bini aşan ziyaretçi sayısıyla Talas’ın en çok ilgi gören kültürel duraklarından biri haline geldi. Anadolu’da suyun medeniyetlere etkisini anlatan galeri, suya dair farklı içerikleriyle öne çıkıyor.

Talas Belediyesi’nin kültürel mirasa verdiği önemin bir diğer örneği olan Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, son 3 yılda 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere dünyaca ünlü hattatların ellerinden çıkmış Kur’an-ı Kerimlerin tıpkı basımlarının yer aldığı galeri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

BAŞKAN YALÇIN’DAN MÜZELERE DAVET

Müzeler Haftası münasebetiyle bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçeye kazandıracakları yeni eserlerin müjdesini vererek, “Talas olarak kültür ve turizmi bir araya getiren projelere büyük önem veriyoruz ve bu kapsamda tematik müzeler açıyoruz. Bu müzeler sadece geçmişi hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak önemli bir mirası da barındırıyor. Müzeler Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı bu değerli eserlerle buluşmaya davet ediyoruz. Yukarıda saydığımız müze ve geçilecek yerlerin dışında çok yakında Çevre Müzesi’ni hayata geçireceğiz. Yine Osmanlı Kültür Sokağındaki eski bir sarnıçta yapım çalışmaları devam eden müzemiz, hem teknolojik hem de otantik yapısıyla büyük ilgi çekecek. Bunun yanında Klasik Sanatlar Atölyesi ile de kağıttan çiniye, el sanatlarından tezhibe kadar birçok alanda üretim ve sergileme imkanı sağlayacağız” dedi.