Bursa’nın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nin (BOSAB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, BOSAB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. BOSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Erdoğan Akyıldız seçildi.BURSA (İGFA) - Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi yeni yönetim ve yeni vizyonla yola çıktı.



BOSAB'daki toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve BOSAB üyesi sanayiciler katıldı. Program kapsamında önceki dönem yönetiminde görev alan ve bölgeye değerli hizmetlerde bulunan Muhsin Koçaslan, Burhan Sayılgan, Abidin Şakir Özen, Alaettin Dağlı, Gürsel Edemen ve Ali Güzeldağ’a teşekkür plaketi takdim edildi.

“BOSAB’IN ÜRETİM VE İHRACAT POTANSİYELİ ÖNEMLİ BİR DEĞER”

Toplantıda konuşan Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nin Kestel ilçesinin ekonomik kalkınması ve istihdamına sağladığı katkılara dikkat çekti. BOSAB’ın üretim ve ihracat potansiyeliyle yalnızca Bursa için değil, ülke ekonomisi açısından da önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Kaymakam Öztürk, “Çevreye duyarlı projelerin varlığı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının bölgemizde benimsenmiş olması da ayrıca takdire şayan. Yeni yönetimin de bu bilinçle çalışacağına ve BOSAB’ı daha da ileriye taşıyacak başarılı projelere imza atacağına inanıyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, önceki dönem BOSAB Başkanı Nuri Körüstan ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ederken, BOSAB'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Erdoğan Akyıldız ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi. Burkay, Türkiye’de kamu-özel sektör iş birliği modeliyle sanayicinin atık su arıtma ihtiyacını karşılayan ilk proje olan Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi'nin Bursa’nın doğusundaki 3 ana sanayi bölgesi ile birlikte bu bölgedeki konutların endüstriyel ve evsel atıklarının arıttığını söyledi.

Merkezin Bursa Ovası'nın korunması adına üstlendiği önemli misyonunu başarı ile sürdürdüğünü kaydeden BTSO Başkanı İbrahim Burkay "Yeşil Çevre gibi vizyoner bir projeyle Bursa sanayicisi, ileri görüşlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yeşil Çevre sayesinde kentimizin doğu bölgesindeki OSB’lerimizde atık su arıtma ücretleri diğer OSB’lere göre neredeyse yarı yarıya daha düşük. Bu başarılı modeli şimdi şehrimizin batısındaki OSB'lere de taşıyacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Burkay ayrıca Yeşil Çevre bünyesinde proses suyunun yeniden sanayicilerin kullanımına sunulması için yeni bir proje geliştirdiklerini ifade ederek, "İlk etapta günlük 20-25 bin metreküp kapasiteli olacak bu tesis, ilerleyen süreçte 50 bin ve ardından toplamda 100 bin metreküpe ulaşacak. Süreci Valiliğimizle birlikte yürütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ziyaretinde de konuyu gündeme getirdik. Bölgemizde yoğun faaliyet gösteren boyahanelerin proses suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak bu tesisin devreye girmesiyle sanayicilerimizin su sorununu çözeceğiz." diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da konuşmasında sanayileşme ve çevre koruma dengesinin önemine dikkat çekerek, yerel yönetim olarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insan odaklı her türlü projeye ve çalışmaya tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

BAŞKAN AKYILDIZ: "SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

BOSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Erdoğan Akyıldız ise yaptığı teşekkür konuşmasında, önceki yönetime emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan bölge olduğunu belirterek, Bursa’nın sanayi üretimine ve ihracatına önemli katkı sağladığını belirten Başkan Akyıldız, "Barakfakih OSB olarak firmalarımızı geleceğe hazırlıyor, sanayide dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Altyapıdan ulaşıma, enerji verimliliğinden çevreye duyarlılığa kadar her detayda sanayicimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Bölgenin en önemli problemi imar planının onaylanması olduğunu ifade eden Akyıldız, "Su sıkıntımız vardı; bir komisyon kurduk ve komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye binası yapılacak ve bunun yanı sıra aydınlatma projelerimiz var. Yeni yönetimimizle birlikte bölgemizin sıkıntılarını çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu noktada önceki dönem yönetim kurulu başkanımız Nuri Körüstan ve yönetim kurulunu bölge için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.