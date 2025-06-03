Kayseri Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Dünden Bugüne Çocuk Oyunları Şenliği", bu kez Bahçelievler'de miniklerle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi etkinliğiyle Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, çocukların neşeli kahkahalarıyla şenlendi. Önceki yıllardan bu yana devam eden "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" ile birleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir yaz sunuyor.

Geleneksel sokak oyunlarının yeniden hayat bulduğu organizasyonda çocuklar kitap okuyor, eğitici yarışmalara katılıyor ve doyasıya eğleniyor. Müzikli drama yarışmaları, kukla gösterileri, boyama etkinlikleri, halat çekme ve çuval yarışları gibi birçok renkli etkinlik Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda çocuklarla buluştu.

“TEŞEKKÜRLER BAŞKAN AMCA”

Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçiren minikler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Etkinlik sonunda duygularını dile getiren çocuklar, “Teşekkürler Başkan Amca” diyerek mutluluklarını paylaştı.

VELİLERDEN DE TEŞEKKÜR YAĞDI

Etkinlik sadece çocukların değil, ailelerin de beğenisini kazandı. Parkta çocuklarıyla birlikte vakit geçiren veliler eğlenceli oyunların yanı sıra eğitici faaliyetlerden oluşan program için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Talas Belediyesi’nin yaz boyunca farklı mahallelerde sürdüreceği etkinlik serisinin Bahçelievler ayağı, unutulmaz anlara sahne oldu.