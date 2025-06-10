Kayseri Nurullah Pakize Narin Anadolu Lisesi, Türkiye Okul Sporları Bisiklet Finalleri’nde 81 il arasında önemli dereceler elde ederken, voleybol turnuvasında da ikincilik kazandı.KAYSERİ (İGFA) - Nurullah Pakize Narin Anadolu Lisesi, eğitimdeki başarılarını sportif alana taşıyarak Kayseri’yi gururlandırdı.

Antalya EXPO 2016 Sergi Alanı’nda düzenlenen Türkiye Okul Sporları Bisiklet Finalleri’nde Kayseri’yi temsil eden okulun bisiklet takımı, 4 kategoride 16 sporcuyla yarıştı.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Eyyüb Büyükkeleş ve Turgut Şahin yönetimindeki takım, B Genç Kızlar’da Türkiye 4’üncüsü, A Genç Kızlar’da 7’nci, B Genç Erkekler’de 9’uncu oldu. Zamana karşı yarışlarda Çiçek Safiye Tanrısever 6’ncı, Türkan Beyza Gökdemir 8’inci sırayı aldı.

Narin Ailesi’nin hibe ettiği uluslararası standartlarda iki yarış bisikletiyle Martı Myra Resort’ta şampiyonaya hazırlanan takım, 81 il arasında önemli bir başarıya imza attı.

VOLEYBOLDA İKİNCİLİK KUPASI

Okul, Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Sen Yaparsın Melikgazi’ Voleybol Turnuvası’nda ise Kız Voleybol Takımı ile ikinci oldu. İkincilik ödülü, Melikgazi Belediyesi’nde düzenlenen törenle takıma takdim edildi.