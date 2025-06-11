İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçerek otizmli ilk Türk sporcu olarak tarihe adını yazdırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in gururu, 22 yaşındaki otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere’den Fransa’ya 34 kilometrelik zorlu Manş Denizi geçişini tamamlamak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında hava koşulları nedeniyle yarıda kalan hayalini gerçekleştirmek için İngiltere’ye giden Tunca, 12-24 Haziran tarihleri arasında Dover’dan Fransa kıyılarına yüzecek.

Manş Denizi geçişlerini denetleyen organizasyon komitesi, hava ve deniz koşullarına göre start gününü belirleyecek. 50’ye yakın madalya sahibi Tunca, bu tarihi başarısıyla otizmin bir engel değil, nöroçeşitliliğin bir parçası olduğunu dünyaya gösterecek ve otizmli bireylerin spora katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

ZORLU PARKURDA GECE YÜZÜŞÜ

Tunca’ya Manş geçişinde annesi Gül Nur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve rehber tekne eşlik edecek. Kurallar gereği tekneye dokunması yasak olan sporcu, enerji ihtiyacını jel gıdalarla karşılayacak ve koruyucu ekipman kullanmadan yüzecek. Güçlü akıntılar, denizanası tehlikesi ve yoğun deniz trafiğiyle bilinen Manş Denizi’nde su sıcaklığının 13-15°C olması bekleniyor. Tunca, parkurun bir kısmını gece karanlığında tamamlayacak.

“SPORCULARIMIZIN HAYALLERİNE DESTEK OLUYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, Tunca’yı Türk Bayrağı ve Atatürk tişörtüyle uğurlarken, “Özel bireylerin hayallerine ulaşması ve sporda fırsat eşitliği için kararlı adımlar atıyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın desteğiyle kulübümüz, ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil edecek” dedi.

Anne Gül Nur Tunca, “Tuna sadece bir sporcu değil, bir farkındalık elçisi. 3 yaşından beri mücadele veriyor ve şimdi en sevdiği şeyi yapmak için ufka yüzecek. Oğlumla her zaman gurur duyuyorum” diye konuştu.

Antrenör Mert Onaran, Karaburun ve Urla’da yapılan 20 kilometrelik açık deniz antrenmanlarıyla Tunca’nın hazır olduğunu belirterek, “İlk geçişimiz hava koşulları nedeniyle yarıda kaldı, ama bu kez Tuna’nın hayalini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Başaracağız” dedi.

Hatırlanacağı gibi Tuna Tunca, engelli kategorisi olmaksızın yaş grubunda birçok madalya ve kupa kazandı. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını defalarca geçti, Sakız-Çeşme arasında ilk açık su geçişini yaptı ve Capri-Napoli ultra maratonunda 36 kilometrelik parkuru tamamlayarak en iyi ikili kupasını kazandı. Şimdi Manş Denizi’ni geçerek yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyor.