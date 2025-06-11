Sakaryaspor’un yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurulunun ardından Kulüp Başkanı olan Muhammet Kıratlı ve yönetimini konuk etti.

Kulüp Başkanı Kıratlı, Başkan Alemdar’a kongre öncesi yaptığı birliktelik çağrısının ardından oluşan yeni yönetim için teşekkür etti. Başkan Alemdar ise şehri kapsayan bir yönetim oluştuğuna dikkat çekerek başarı temennisinde bulundu.

KURUMSALLAŞMA VE TAKIM OLGUSU MESAJI

Başkan Yusuf Alemdar, Sakaryaspor’un hiç kimsenin kalbine sığamayacak kadar büyük bir sevda olduğunu vurgulayarak takımın eski görkemli günlerine dönmesi, ayağa kalkması gerektiğini ifade etti ve “kurumsallaşma ve bir takım olgusuna ulaşma” vurgusu yaptı.

ALTYAPI VE TESİSLEŞME BAŞARIYI GETİRİR

Başkan Alemdar, altyapıya önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Şu anda şehri kapsayan bir yönetim var. Bütün meslek odalarından temsilciler bulunuyor. İnşallah bu, güzel bir başlangıç olur. Sporda başarının altyapıya verilen önemle ve tesisleşmeyle mümkün olduğuna inanıyorum. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla uzun vadede güçlü bir takım kurup büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah Sakaryaspor, tekrardan Türk futbolunun geleceğine yön verecek sporcular yetiştirecektir” diye konuştu.

SAKARYASPOR BAŞARILARIYLA, YETİŞTİRDİĞİ İSİMLERLE ANILMALIDIR

Sakaryaspor’un bu şehrin ortak paydası olduğunu belirten Alemdar, “Sakaryaspor, bizim ortak paydamız ve en büyük markamız, şehrimizin gerçeğidir. İyi günde kötü günde herkesin bir noktada buluşup yeşil ve siyah renkler için kenetlendiği yerdir. Sakaryaspor, hiç kimsenin kalbine sığmayacak kadar büyük bir sevdadır. Artık Sakaryaspor yeniden ayağa kalkmalı, kurumsallaşmalı ve yeniden başarılarıyla anılmalıdır. Bu anlamda sizlere büyük görevler düşüyor” dedi.

“BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ”

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı ise, “Yeni bir yönetimimiz var. Aramızda heyecanlı olan arkadaşlarımız da bulunuyor. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Sakaryaspor için birleştirici bir güç oldunuz. Sizin ortaya koyduğunuz bu iradeyle, şimdi her kesimden temsilcilerin yer aldığı bir yönetimimiz bulunuyor. Kamuoyunda da oluşan heyecanı hissediyoruz. Bizlerde bu beklentileri karşılamak adına çalışacağız” dedi.

Günün anısına Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, Başkan Alemdar’a Sakaryaspor forması hediye etti.