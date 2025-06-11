1968 yılında İzmit Belediye Başkanı seçilerek ülkemizde doğrudan halkın oylarıyla göreve gelen ilk kadın Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan adına düzenlenen koşuyu Salih Yıldızer’in sahibi olduğu Prenses Sylvester, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde kazandı.KOCAELİ (İGFA) - 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı seçilerek ülkemizin doğrudan seçilen ilk kadın Belediye Başkanı olan merhum Leyla Atakan adına düzenlenen Leyla Atakan Koşusu geçtiğimiz akşam Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda saat 19.30’da gerçekleşti. Yarışı İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş da takip etti.

3 yaşlı safkan İngiliz kısraklarına mahsus olarak 1400 metre kum pistte yapılan koşuyu, Salih Yıldızer’in sahibi olduğu ve İsmet Akkılıç’ın da antrene ettiği Prenses Sylvester, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde kazandı.

Serdar Kemal Özçolak’ın yetiştiricisi olduğu 5 yaşındaki doru kısrak bu galibiyetiyle kariyerindeki 11’inci birinciliğini elde etmiş oldu.

9 SAFKAN KIYASIYA YARIŞTI

9 safkanın katıldığı yarışta Continuous ikinci olurken, Zisino üçüncü, Sigrid dördüncü ve Mon Coeur da beşinci oldu.

1.26.20’lik dereceyle biten koşuda farklar ise 3 Boy - 3,5 Boy - 2 Boy - 1,5 Boy şeklinde sonuçlandı.