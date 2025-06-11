Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gran Fondo Trabzon, 5 Temmuz 2025’te ilk kez bisiklet severleri Karadeniz’in doğal ve kültürel güzellikleriyle buluşturacak. Uzun ve kısa parkur seçenekleriyle spor ve turizmi birleştiren etkinlik, “Spor Şehri Trabzon” vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.TRABZON (İGFA) - Karadeniz’in incisi Trabzon, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon bisiklet yarışı ile spor ve doğa tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Şehri Trabzon” ve “Trabzon’u Keşfet” vizyonuyla organize ettiği etkinlik, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Trabzon Valiliği’nin desteğiyle 78 Event tarafından gerçekleştirilecek. Yarış, spor kültürünü yaygınlaştırmak, yerel ekonomiyi canlandırmak ve Trabzon’un turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gran Fondo Trabzon ile hem spor turizmini geliştirmeyi hem de Karadeniz’in doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve zengin mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

İKİ PARKURLA TRABZON’U KEŞFET

Gran Fondo Trabzon, amatör ve lisanslı bisikletçilere açık iki parkur sunuyor:

Uzun Parkur (84,9 km, 2.041 m tırmanış): Maraş Caddesi’nden başlayarak Akçaabat’a uzanan, Karadeniz’in dik yamaçları ve orman yollarını içeren zorlu bir rota. Yüksek performans hedefleyen sporcular için tasarlanan parkur, Beştaş’tan dönüşle şehir merkezinde sona eriyor.

Kısa Parkur (45,8 km, 823 m tırmanış): Maraş Caddesi’nden Beşirli, Söğütlü ve Akçaabat Orta Mahalle üzerinden geçen, daha az deneyimli bisikletçiler için uygun bir rota. Akyazı ve Beşirli’den devam ederek şehir merkezinde tamamlanıyor.

Paralimpik ve tandem bisikletçilerin de katılabileceği yarış, her seviyeden sporcuya Karadeniz’in eşsiz doğası ve tarihi dokusu eşliğinde unutulmaz bir deneyim vadediyor.

KAYITLAR 1 TEMMUZ’DA SONA ERİYOR

Pedal çevirirken Trabzon’un yeşil doğasını ve kültürel zenginliklerini keşfedecek olan Gran Fondo Trabzon'a katılmak isteyenler, 1 Temmuz 2025’e kadar hadikaydol.com adresinden kayıt yaptırlabilecek.

Yarışın başlangıç ve bitiş noktası Trabzon şehir merkezindeki Maraş Caddesi olacak.