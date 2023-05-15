Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) il seçmeleri yarışmalarına katılan Koçarlı Belediye Spor Atletizm takımı, il üçüncüsü olarak 3'üncülük kupası kazandı. Takım olarak 24 Mayısta İzmir'de düzenlenecek olan Bölge seçmelerine katılmaya hak kazanan Koçarlı Belediye Spor Atletizm takımı Antrenörü Lale Gelmez ve sporcular kazandıkları kupa ile Başkan Kaplan'ı makamında ziyaret etti.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan atletizm takımını başarılarından dolayı tebrik ederken, "Aydın'da düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu il seçmelerine katılarak takım olarak 3'üncülük kupasını ilçemize kazandıran Özaltın Koçarlı Belediyespor Atletizm Takımımızı antrenörleri ile birlikte belediyemizde misafir ettik. Katıldıkları il seçmeleri yarışlarında atletizm takımımız il 3'üncüsü olarak, İzmir'e düzenlenecek olan bölge seçmelerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca sporcularımızdan; Ecrin Özdamar yıldızlar 80 metrede birinci, uzun atlamada da 3'ncü, Sıla Aykutlu yüksek atlama, fırlatma topu ve 800 metrede birinci, Efe Uğraş ise yıldızlar uzun atlamada 2'nci, 800 metrede birinci olarak bizleri gururlandırdılar. Kısa zamanda büyük başarılara imza atan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.



Ziyaretin sonunda kazandıkları kupayı Başkan Kaplan'a hediye eden sporcular, kendilerine yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ettiler.