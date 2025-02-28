Edirne'de Keşan Esnaf Odaları Başkanları, Vergi Haftası dolayısıyla Keşan Vergi Dairesi Müdürü Muzaffer Mengel’i makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Esnaf Odaları, Vergi Haftası münasebetiyle Muzaffer Mengel’i ziyaret etti

Ziyarette, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ve büyük bir özveriyle çalışan Vergi Dairesi personeline teşekkür edilirken, esnaf temsilcileri, verginin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, Vergi Haftası kutlandı.

Ziyarette, esnaf ve vergi dairesi arasındaki iş birliğinin devam edeceği ve mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda farkındalık çalışmalarının süreceği belirtildi.

Vergi Haftası kapsamında Keşan’da çeşitli etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceği öğrenildi.