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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde partilerin ilçe seçim kurullarına ilettiği listelerin son hali belirlendi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da partilerin Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi aday listesi ve Belediye Meclis Üyesi listeleri şöyle;

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