Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ’Game Of Thrones’ dizisi ve altmışın üzerinde Hollywood filminde oynayan Kıbrıs Türkü asıllı ünlü İngiliz oyuncu Tamer Hassan, 11 ili etkiyen deprem nedeniyle Türkiye’ye geldi. Afet bölgelerine giderek yardımlar yapan Hassan, daha sonra geldiği Kuşadası’nda da depremzedeleri ziyaret ederek yardımlarda bulundu.

Deprem bölgelerini ziyaretlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelerek afetzedelere yardımlarını sürdüren Tamer Hassan, bölgede yaşadıklarını anlattı. Depremin ardından bir yakınıyla hızla bölgeye intikal ettiklerini anlatan Hassan, "Bölgede her şey çok kötüydü. Yapabildiğimiz yardımları yaptık. İngiliz SKY televizyonuna bağlanarak durumu İngiltere’deki yardımseverlere duyurduk. Oradan da destekler gelmeye başladı. Ben de hala elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 hafta bölgede kaldım, ancak daha çok yardım gerekiyor" dedi.

Hassan ayrıca, "Yardım edin, depremin yaralarını hep birlikte saralım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Deprem bölgesinden Kuşadası’na gelerek Davutlar Mahallesi’ndeki Gençlik Kampına yerleştirilen afetzedeleri de ziyaret eden Tamer Hassan, ihtiyaç listesini alıp kampın tüm ihtiyaçlarını karşıladı ve yetkililere teslim etti.