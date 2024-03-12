2023'te 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi Kaspersky'nin kimlik avı önleme sistemi tarafından engellendi. Bu bir önceki yılın rakamlarına göre %40 artışa karşılık geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky'nin spam ve kimlik avı tehdit ortamına ilişkin yıllık analizi, 2022’de kimlik avı saldırılarının artışına ilişkin kalıcı bir eğilim ortaya koymuştu. Bu artış 2023 yılında da devam etti ve yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi.

Mayıs ve Haziran aylarında kimlik avı faaliyetlerinde gözlenen önemli artışın yanı sıra, saldırıların sayısı yıl boyunca istikrarlı bir şekilde arttı. Bu eğilimin, dolandırıcıların genellikle sahte uçak biletleri, turlar ve cazip otel fırsatları gibi seyahatle ilgili dolandırıcılıkları yaydığı tatil sezonunun başlamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Yerleşik GPT sohbetleri içeren teknolojilerin yaygın entegrasyonu, dolandırıcılara istismar için yeni yollar sağlasa da, saldırganlar eskiden beri kullandıkları taktikleri unutmadılar. Barbie ve Wonka gibi büyük ilgi çeken filmler, etkinlikler ve prömiyerler, sahte web siteleri aracılığıyla bir sonraki büyük gösterime planlanandan önce veya indirimli bir fiyatla erişmeye hevesli olanları tuzağa düşüren kimlik avcıları ve dolandırıcılar için karşı konulmaz fırsatlar ortaya koymaya devam etti.

Bunun yanı sıra Kaspersky uzmanları, anlık mesajlaşma platformları üzerinden yayılan saldırılarda da artış gözlemledi. Kaspersky çözümleri, Telegram'da kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla 62 bin 127 yönlendirme girişimini engelledi ve bu tür tehditlerde geçen yıla göre %22'lik kayda değer bir artış görüldü.

Önceki yıl olduğu gibi, mesajlaşma programlarında kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla yapılan yeniden yönlendirme girişimlerinin çoğu Rusya’da görüldü ve kullanıcıların cihazlarındaki Kaspersky çözümleri tarafından engellendi.

Engellenen kimlik avı saldırılarının sayısını iki katına çıkaran Brezilya ikinci sıradaki yerini korurken, onu Telegram tabanlı kimlik avı faaliyetlerinin arttığı Türkiye, Hindistan, Almanya ve İtalya takip etti. Meksika'daki kullanıcılar bu kez yedinci sırada yer alarak Suudi Arabistan'ı ilk yediden çıkardı.