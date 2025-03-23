Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar için hazırladıkları hediye paketlerini camideki ayakkabıların içine bıraktı. Namaz çıkışı ayakkabılarında sürpriz hediyeler bulan çocuklar, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.ZONGULDAK (İGFA) - Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi gönüllüleri, Medine Yeşil Camii’nde çocuklara yönelik anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketleri, camide bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi. Sürpriz hediyelerle karşılaşan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Kızılay gönüllüleri, içerisinde çeşitli ikramlıklar ve çocuklara özel küçük hediyeler bulunan paketleri, camide namaz öncesinde çocukların ayakkabılarına bıraktı.

Hediye paketlerini gören çocukların neşesi objektiflere yansıdı. Küçük bir kız çocuğunun hediye paketini ve ayakkabılarını kucaklayarak gülümsediği anlar ve bir başka küçük çocuğun heyecanla hediyeleri incelediği görüntüler, etkinliğin sıcak atmosferini yansıttı.

Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, gönüllülere dokunmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu gönüllere dokunurken çocuklarımızı da unutmadık. Onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler, hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti."

Türk Kızılay, toplumun her kesimine dokunmaya ve insani yardım faaliyetleriyle gönülleri fethetmeye devam ederken, çocuklara yönelik bu anlamlı etkinlik gönüllülük ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.