Kocaeli Büyükşehir, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatını anmak için “Şeb-i Arus” etkinliği düzenledi. Etkinlikte Mevlana’nın öğretileri ve felsefesi derinlemesine yaşandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin felsefesini, hoşgörüsünü ve insanlığa ışık tutan öğretilerini anmak amacıyla “Şeb-i Arus” etkinliği düzenledi. Başkan Vekili Berna Abiş’in de katılım sağladığı bu anlamlı gecede, Mevlana’nın öğretileri ve felsefesi derinlemesine yaşandı.

ŞEB-İ ARUS ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Mevlevi Evi’nde düzenlediği “Şeb-i Arus” etkinliği büyük ilgi gördü. Büyük İslam alimi ve filozofu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Konya’dan tüm dünyaya ve insanlığa yayılan sevgi ve hoşgörü anlayışının anlatılması ve aktarımı amacıyla düzenlenen Şeb-i Arus etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

MEVLANA’NIN TEKÂMÜL YOLCULUĞU ANLATILDI

Etkinlik boyunca Mevlana’nın hayatı, eserleri ve düşünceleri üzerine konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, mûsikî dinletisi ile Mevlana’nın manevi dünyasına bir yolculuk yaparken, Mevlâna’nın “Hamdım, Piştim, Yandım” sözleriyle ifade ettiği tekâmül yolculuğu, bu özel gecede bir kez daha hatırlanarak anlam kazandı. Mevlevi Evi’nde düzenlenen bu etkinlik, Mevlana’nın evrensel mesajını ve insanlığa olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, Mevlana’nın öğretilerini ve felsefesini derinlemesine yaşama fırsatı buldu.