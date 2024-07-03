Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi Koçarlılıların milli maç coşkusunu tek yürek olarak yaşamasını sağladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı vatandaşların maçı rahatça izleyebilmesi için tüm imkanları seferber ederken, maç saatinden önce Cumhuriyet Meydanı, Türk bayraklarıyla donatıldı. Koçarlılılar, ayrıca yanlarında getirdikleri bayraklar ve flamalarla alanı doldurdular.

Meydanda kurulan dev ekranda maçın başlamasıyla birlikte heyecan doruğa ulaştı. Maçı izlemeye gelen yüzlerce vatandaş, milli takıma olan desteklerini tezahüratlar ve alkışlarla gösterdi.

Maçın her dakikasında yaşanan heyecan, Cumhuriyet Meydanı’nda da hissedilirken, Türkiye’nin attığı her gol, meydanda büyük bir coşkuya neden oldu. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve Vatandaşlar, gol sevinçlerini birbirleriyle paylaşarak kutladılar. Maç boyunca süren bu coşku, Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesiyle birlikte doruğa ulaştı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte meydan, büyük bir sevince dönüştü.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı maç sonrasında yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyeye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı teşekkür ederek, "Meydanı dolduran tüm hemşerilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu heyecanı yaşadık. Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın çeyrek finale çıkmasından dolayıda çok gururluyuz ve mutluyuz. Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.