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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. T.İ. isimli şüpheli şahsın işyerinde ve deposunda yapılan aramada; 46 adet değişik çaplarda tabanca, 1 adet Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen antika tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 440 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 189 adet tabanca parça ve tertibatı, 12 adet tüfek parça ve tertibatı, 1 adet Scope ve 29 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat ele geçirildi. T.İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

