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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Konya genelindeki 8. sınıf ile 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik merkezî sınavlara hazırlık mahiyetinde izleme değerlendirme uygulamaları yapıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için Konya’nın 31 ilçesinde izleme değerlendirme uygulamaları yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimin toplumların yarınlarını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu bilinçle, Konyalı öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli geçirebilmeleri için çeşitli uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin merkezi sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay şu değerlendirmelerde bulundu: “31 ilçemizde öğrenim gören 34 bin 905 8. sınıf, 23 bin 75 11. sınıf ve 28 bin 570 12. sınıf olmak üzere 86 binin üzerinde öğrencimize yönelik 8 adet Liselere Giriş Sınavı (LGS), 8 adet Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Temel Yeterlilik Sınavı’ndan (TYT) oluşan toplam 16 sınav yapacağız. Bu kapsamda Konya genelinde saat 10.00’da eş zamanlı olarak başlatılan sınavların ilkini bugün gerçekleştirdik. Belirlenen takvim doğrultusunda Mayıs ayına kadar uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu uygulamalar gençlerimizi daha iyi yarınlara hazırlamamıza yardımcı olacak. Sınavlarımıza katılan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Öğrencilerin cevap kâğıtlarının, okullarda taratılarak dijital ortamda sınav koordinasyon merkezine iletilmesinin ardından tüm veriler, hazırlanan Optik Oluşturma, Okuma ve Analiz Yazılımı ile okunup değerlendirilecek. Sonuçlar ise “https://konya.meb.gov.tr/omgep/sonuc/index.php” adresi üzerinden eğitim paydaşlarının erişimine açılacak.