Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya inerek ilçe genelinde sürdürülen denetim çalışmalarına katıldı.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki pazar yerleri ile marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Pazar Marketler ve ilçedeki çeşitli işletmelerde gerçekleştirilen kontrollerde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yer aldı.

Başkan Hasan Kılca, denetimlerin amacının vatandaşları mağdur etmek değil, aksine işini hakkıyla yapan esnafı desteklemek olduğunu ifade etti. ‘Ne vatandaşımızı mağdur ederiz ne de işini düzgün yapan esnafımızı rencide ederiz’ diyen Başkan Kılca, denetimlerin kararlı bir şekilde süreceğini vurguladı. Kılca; “Kurallar açık, denetimlerimiz ise kesin ve net” dedi.

Başkan Kılca, Zabıta ekiplerinin her gün düzenli olarak sahada olduğunu ve gerekli kontrolleri titizlikle yaptığını belirtti.

Pazarlarda halkı yanıltan tezgahların tespit edilmesi durumunda herhangi bir taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Kılca, marketlerde ruhsatlı alan dışında yapılan satışlara izin vermeyeceklerini de vurgulayarak, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin de tek tek tespit edildiğini söyledi. Başkan Kılca, esnafın büyük çoğunluğunun titizlikle çalıştığını ve Karatay’a yakışır bir şekilde hizmet sunduğunu sözlerine ekledi.